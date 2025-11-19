Djezzy déploie une solution innovante et sécurisée au profit de l’Algérienne des Eaux

Djezzy et l’Algérienne des Eaux (ADE) ont signé, à Dar El Beida, un contrat d’exécution faisant suite au partenariat établi entre les deux institutions en mai dernier. L’accord a été paraphé par M. Boumediene Senouci, Directeur général de Djezzy, et M. Mustapha Rekik, Directeur général de l’ADE, en présence de cadres dirigeants des deux organisations.

D’une durée de trois ans, ce contrat prévoit le déploiement d’une solution moderne et sécurisée de type Contact Center as a Service (CCaaS) au niveau de plusieurs wilayas. Il comprend également une assistance technique continue ainsi qu’un accompagnement dédié pour les équipes de l’ADE, afin d’assurer une utilisation optimale du dispositif.

Djezzy garantit par ailleurs un service après-vente spécialisé ainsi que l’hébergement complet des données sur son cloud souverain, conformément aux exigences réglementaires nationales.

Cet accord témoigne de la volonté partagée d’améliorer la qualité du service public et de moderniser la gestion de la relation client au bénéfice des citoyens.

À l’occasion de la signature, les deux responsables ont salué cette avancée majeure dans la mise en œuvre du partenariat et ont exprimé leur volonté de poursuivre le développement d’autres projets structurants au service des usagers et de l’écosystème numérique national.