Djezzy : découvrez l’offre ZID

Djezzy ZID, l’offre de bonus et d’avantages à chaque rechargement, lancée au mois d’avril dernier par l’opérateur de téléphonie mobile plait toujours autant aux abonnés.

Djezzy avait lancé au premier semestre de l’année sa toute nouvelle offre ZID, permettant de bénéficier d’un bonus automatique et ceci pour tout rechargement allant de 50 à 800 DA.

Cette nouvelle offre se répartie comme suit :

* Avec 50 DA de recharge, recevez 500 Mo, l’illimités des appels et SMS vers Djezzy, 50 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout valide 24H.

* Avec 200 DA de recharge, recevez 2 Go, l’illimités des appels et SMS vers Djezzy, 200 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout valide 7 jours.

* Avec 400 DA de recharge, recevez 4 Go, l’illimités des appels et SMS vers Djezzy, 500 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout valide 15 jours.

* Avec 800 DA de recharge, recevez 8 Go, l’illimités des appels et SMS vers Djezzy, 1000 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout valide 30 jours.

En plus de ces avantages, les clients Djezzy ZID pourront bénéficier, pendant la validité de leur rechargement, d’1Go d’internet ou de 200 DA de crédit supplémentaire pour 100 DA.



Djezzy ZID est disponible dans toutes les boutiques Djezzy et les points de vente agréés à travers le territoire national.