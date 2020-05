Djezzy consolide sa bonne performance et affiche une forte hausse pour le trafic des données

Djezzy confirme la stabilisation de sa performance organique au premier trimestre, avec des revenus à 22.3 milliards de dinars. La légère baisse (-2,1% en glissement annuel) est pour l’essentiel consécutive au changement des tarifs d’interconnexion intervenu en novembre dernier et particulièrement défavorable pour Djezzy ; elle pèse 0,5 milliards de dinars sur l’EBITDA qui subit de ce fait une chute de 7,8% (à 9,7 milliards de dinars) ou de 2,7 points de marge (à43,6%).

Ce premier trimestre aura également vu Djezzy confirmer ses ambitions digitales : après le lancement de sa plateforme dédiée à la jeunesse algérienne, Izzy, l’opérateur a aussi revu sa stratégie de communication digitale et les fonctionnalités de son application mobile. Le nombre d’utilisateurs de la « Djezzy App » a ainsi été multiplié par deux au fil de ce trimestre et des innovations y ont été introduites. Ces efforts ont permis de multiplier par quatre le nombre de transactions électroniques sur ce canal dès les premiers jours du confinement sanitaire fin mars, mettant en avant les bienfaits de la digitalisation pour l’économie algérienne, et la volonté de Djezzy de l’accompagner dans cette transformation.

En renforçant sa proposition de valeur digitale et en continuant à améliorer la segmentation de son offre mobile, Djezzy a ainsi enregistré un ARPU en hausse de 8% au premier trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019 et ce malgré une base client en déclin à 14,2 millions d’abonnés.

Symbole de cette stratégie, le chiffre d’affaires data a augmenté de 8,2 milliards de dinars (un accroissement annuel de 31,5%) tiré par une consommation data qui a connu une hausse de plus de 100% par rapport à la même période en 2019, pour atteindre 4,5 Go par utilisateur. Cette croissance du trafic a été rendue possible par la poursuite d’un travail d’optimisation des infrastructures réseau, soutenu par des investissements de 1,8 milliards de dinars. À la fin du premier trimestre, les services 4G de Djezzy couvraient 38 wilayas et 41% de la population, tandis que son réseau 3G couvrait la totalité des 48 wilayas et 75% de la population.

Entreprise Publique Economique, Djezzy a enfin rappelé ses engagements citoyens à la fin du trimestre pour accompagner l’effort de mobilisation nationale dans la lutte contre la propagation du Covid-19 en débloquant un budget de 100 millions de dinars pour acheter du matériel médical pour les hôpitaux et venir en aide aux familles nécessiteuses touchées par la crise sanitaire que traverse le pays. Ce geste a été accompagné par la mobilisation de tous les ambassadeurs de marque de l’entreprise pour promouvoir les gestes barrières et les mesures de prévention en ces temps difficiles pour l’ensemble des Algériens.