Djezzy clôture le Hackathon national « TECH INNOV » à Sidi Abdellah

Djezzy a officiellement clôturé ce dimanche l’édition nationale du Hackathon d’innovation « TECH INNOV – Djezzy », lors d’une cérémonie organisée au Pôle universitaire technologique de Sidi Abdellah.

L’événement s’est déroulé en présence de plusieurs responsables institutionnels, dont Kamel Badari, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nourredine Ouadah, ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, ainsi que le Wali délégué de Sidi Abdellah et Mme Inès Bellil, Directrice générale de l’ANVREDET.

Fruit d’un partenariat entre Djezzy et l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement Technologique, ce hackathon s’inscrit dans l’accord signé en 2023 avec le ministère de l’Enseignement supérieur. Il vise à encourager l’innovation, l’entrepreneuriat technologique et la transformation des idées en projets concrets.

Pendant trois jours, équipes étudiantes, porteurs de projets et chercheurs ont développé des solutions numériques autour de thèmes liés à la digitalisation, tels que l’industrie 4.0, les expériences immersives ou encore l’inclusion sociale.

La cérémonie s’est conclue par la remise de distinctions et de prix financiers aux équipes lauréates, saluant l’originalité et le potentiel de leurs innovations.

À travers cette initiative, Djezzy confirme son rôle d’acteur engagé dans l’écosystème numérique national et son ambition de soutenir les jeunes talents, la recherche appliquée et l’émergence de technologies au service du développement économique du pays.