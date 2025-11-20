DJ Snake rejoint Ooredoo Algérie et devient la nouvelle voix de la jeunesse DZ

Ooredoo Algérie annonce une collaboration majeure avec l’une des icônes mondiales de la musique électronique : DJ Snake. Cette annonce a été faite lors d’un événement exclusif organisé le mercredi 19 novembre 2025 à Alger, en présence de l’artiste, de créateurs de contenu et du top management de l’entreprise.

À travers ce partenariat, le DJ et producteur d’origine algérienne, reconnu à l’international, devient ambassadeur officiel de la marque. Il accompagnera Ooredoo dans la promotion de ses valeurs auprès de la jeunesse, tout en soutenant plusieurs initiatives sociales et culturelles.

Un moment clé de la soirée fut la révélation du slogan « Born To Be DZ », symbole du lancement officiel de la collaboration. Inspiré du parcours personnel de DJ Snake, ce claim incarne l’identité et l’esprit de la marque : fierté, ambition, énergie et connexion avec la jeunesse algérienne.

Dans ce cadre, Ooredoo a également annoncé que la célèbre sonnerie d’attente « Disco Maghreb », titre emblématique rendant hommage à la culture musicale algérienne, sera disponible gratuitement pendant deux jours pour l’ensemble des abonnés via le service Ranini.

Lors de la cérémonie, M. Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a déclaré :

« Nous sommes très fiers d’associer notre image de marque avec l’une des figures artistiques de renommée internationale, cette collaboration avec DJ Snake est bien plus qu’un simple partenariat : c’est l’union entre notre marque qui est tournée vers l’avenir et un artiste qui a su conquérir le monde tout en restant fidèle à ses racines. DJ Snake représente la créativité et l’énergie positive que nous voulons transmettre à notre jeunesse. Ensemble, nous allons dépasser le cadre traditionnel de la communication pour créer des expériences qui inspirent, rassemblent et marquent durablement. Nous sommes convaincus que cette collaboration donnera à nos projets une résonance nationale et internationale, et renforcera le rôle de Ooredoo comme acteur proche des jeunes et moteur d’innovation. »

De son côté, DJ Snake a exprimé son enthousiasme :



« C’est un immense honneur de devenir Ambassadeur de Ooredoo Algérie. Au-delà de la musique, c’est une aventure humaine et culturelle qui commence. Je veux partager mon énergie avec les jeunes Algériens, les encourager à croire en leurs rêves et à montrer au monde que ce pays regorge de talents incroyables. Je suis fier de mes racines, fier de représenter l’Algérie sur les plus grandes scènes internationales et d’apporter une touche de notre culture auprès du public mondial et de la diaspora. Avec Ooredoo, nous allons bâtir des moments inoubliables, des projets qui dépassent les frontières et qui reflètent l’âme vibrante de l’Algérie. »



Réputé pour ses succès planétaires et particulièrement pour « Disco Maghreb », DJ Snake contribue fortement au rayonnement international de la culture algérienne, en reliant modernité et héritage musical.

Ce partenariat marque une nouvelle étape stratégique pour Ooredoo Algérie, qui ambitionne de renforcer sa proximité avec les jeunes générations à travers des actions innovantes, inspirantes et fédératrices.