Développement de l’économie numérique : Ooredoo et Algérie Poste renforcent leur coopération stratégique

Pour célébrer leurs 10 années de partenariat stratégique, l'EPIC Algérie Poste et l’opérateur téléphonique Ooredoo ont procédé ce mardi 16 mai 2023, à la signature d’une convention-cadre portant sur la mise en place d’une panoplie de nouveaux services et de solutions digitales.

Lors d’une cérémonie organisée au niveau du siège d’Algérie Poste sis au quartier des affaires, Bab Ezzouar à Alger, cette convention cadre liant les deux partenaires a été paraphée par le Directeur général d’Algérie Poste, M. LOUAÏ ZIDI et le Directeur général par Intérim de Ooredoo, M. RONI TOHME et ce, en présence des cadres managériaux des deux entreprises.

En vertu de cette convention qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action arrêté par les pouvoirs publics pour le développement de l’économie numérique et la modernisation du système financier et la promotion des instruments de paiement électroniques, Algérie Poste et Ooredoo s’engagent, chacun dans son domaine d’expertise, à renforcer davantage les services déjà existants et lancer de nouveaux services digitaux pratiques, sécurisés et facilement accessibles aux clients.

Ce partenariat stratégique vise également à accélérer le développement de l’économie numérique en Algérie, notamment en termes de paiement électronique et de transactions financières, ainsi qu’à démocratiser l’utilisation des services et solutions numériques efficaces, faciles à utiliser et sécurisés.

A l’occasion de la signature de cette convention, le Directeur général d’Algérie Poste, M. LOUAÏ ZIDI a déclaré : « Cette convention cadre conclue aujourd’hui avec notre fidèle partenaire Ooredoo entre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des pouvoirs publics visant la promotion de l’inclusion financière à travers la digitalisation de l’ensemble de nos offres et opérations financières, et traduit notre volonté à offrir aux usagers des services d’Algérie Poste à travers le territoire national des offres universelles de proximité en adéquation avec l’ère de la digitalisation notamment, en matière de développement de l’utilisation des moyens de paiement électronique. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’enrichir nos services avec une panoplie de solutions digitales modernes, pratiques et sécurisées. Notre partenariat avec Ooredoo nous permet de développer l’innovation et la connectivité de nos outils et faciliter ainsi la vie du citoyen algérien. »

Pour sa part, le Directeur général par Intérim de Ooredoo M. RONI TOHME a déclaré : « Nous sommes très heureux de conclure cette convention stratégique avec notre partenaire de choix Algérie Poste, en vertu de laquelle nous allons renforcer et lancer conjointement des services et solutions technologiques novatrices. Cette démarche, qui rentre dans le cadre de partenariat public – privé, s’inscrit en droite ligne avec notre vision quant à la généralisation de la numérisation de nos services en Algérie. A travers cette convention, Ooredoo s’engage à mettre son savoir-faire technologique à la disposition d’Algérie Poste lui permettant de contribuer à l’accélération et la vulgarisation de l’usage de nouvelles solutions numériques avec les nouveaux modes de paiement modernes tels que l’e-paiement et le m-paiement. Ce partenariat avec Algérie Poste confirme notre contribution continue au développement du secteur numérique en Algérie et permettra certainement de hisser l’expérience client à des niveaux supérieurs et ce à travers tout le territoire national. »

Il est utile de rappeler que les termes de cette convention signée conjointement par Algérie Poste et Ooredoo visent à faciliter la concrétisation de l’ensemble des opérations proposées par les deux partenaires et contribuent au développement notamment de l’usage de l’ensemble des instruments de paiement électronique.