Cybersécurité : Ooredoo Algérie présente ses solutions au Cyber Security Meeting

Ooredoo Algérie a participé au Cyber Security Meeting by CTO Forum, organisé du 18 au 20 novembre à Oran. Cet événement a réuni des experts et décideurs en cybersécurité issus de secteurs stratégiques comme les télécommunications, la santé, la banque, l’Oil & Gas ou encore l’éducation.

À travers cette participation, Ooredoo a réaffirmé son engagement en faveur d’une transformation digitale sécurisée en présentant ses solutions destinées aux entreprises via « Ooredoo Business ». L’opérateur met en avant son rôle d’accompagnateur technologique, axé sur la sécurité, l’innovation et la fiabilité.

Ooredoo a également sponsorisé le dîner de gala permettant échanges et networking entre acteurs du secteur. Cette présence s’inscrit dans sa stratégie visant à renforcer la résilience numérique des organisations et soutenir le développement de l’écosystème technologique en Algérie.