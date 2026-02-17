Cybersécurité : l’Algérie organise son premier exercice sectoriel de simulation de cyberattaques

Le Ministère de la Poste et des Télécommunications a organisé le premier exercice sectoriel de simulation de cyberattaques, accompagné d’un cyber Hackathon, dans le cadre du renforcement de la préparation des institutions nationales face aux menaces numériques, a indiqué un communiqué officiel.

Les activités de clôture de cette manifestation, tenues samedi, ont été présidées par le ministre Sid Ali Zerrouki, en présence de l’ensemble des institutions relevant du secteur. Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à consolider les capacités nationales en matière de cybersécurité et à anticiper les risques croissants liés aux attaques informatiques.

Dans son allocution, le ministre a souligné que le renforcement de la cybersécurité constitue un pilier fondamental pour la réalisation de la souveraineté numérique nationale, l’une des priorités stratégiques de l’Algérie dans le contexte de la transformation numérique accélérée. Il a rappelé, à ce titre, les orientations du président de la République Abdelmadjid Tebboune, appelant à l’élaboration d’une stratégie numérique intégrée reposant sur l’anticipation, la protection des systèmes d’information et la promotion d’une culture numérique citoyenne et responsable.

Le ministre a également salué le haut niveau technique des participants au cyber Hackathon, mettant en avant le potentiel de la jeunesse algérienne et soulignant que l’investissement dans les talents constitue un choix stratégique pour garantir une transformation numérique durable et sécurisée. Il a, à cet effet, félicité les étudiants de l’École nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste (ENSTICP), ainsi que l’ensemble des participants ayant contribué au succès de cette initiative.

Le programme de clôture a donné lieu à la simulation de plusieurs scénarios de cyberattaques, notamment le phishing (hameçonnage), les rançongiciels et les attaques par déni de service, ainsi qu’à la présentation et à l’analyse des résultats obtenus. Il a également été marqué par l’organisation d’une conférence thématique sur la cybersécurité et le développement des compétences, suivie d’un débat interactif avec les participants.

À travers cet exercice inédit, le ministère réaffirme sa volonté de renforcer la résilience numérique des institutions nationales et de poser les bases d’un écosystème cyber sécurisé, capable de répondre efficacement aux défis actuels et futurs.