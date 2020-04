Coronavirus : Google et Apple s’associent pour le traçage de la pandémie

Face à la pandémie mondiale de coronavirus les deux géants américains spécialistes des systèmes d’exploitations Google et Apple viennent d’annoncer un projet commun permettant de construire le traçage du virus Covid-19 dans Android et iOS.

Pour faire face à la crise sanitaire mondiale de coronavirus, la plupart des acteurs économiques se sont concentrés sur la solidarité soit en faisant des donations ou à chercher des solutions pour faciliter le travail du secteur de la santé. C’est le cas de Google et Apple qui ont annoncé un projet commun qui utilise le Bluetootth sur les appareils Android et iOS dans le but d’aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus».

Les deux géants des systèmes d’exploitations ont en effet lancé des solutions pour le suivi des contrats qui comprend «des interfaces de programmation d’applications (API) et une technologie au niveau du système d’exploitation pour aider à permettre le suivi des contacts». Dans le détail, il s’agit d’une alternative aux approches de données de localisation des opérateurs que certains pays utilisent déjà. Via ce système, les autorités de chaque pays pourront créer des applications « officielles » fonctionnant sur Android et iOS.

Les deux sociétés se concentre également sur la création d’une «plate-forme de suivi des contacts plus large basée sur Bluetooth en intégrant cette fonctionnalité aux plates-formes sous-jacentes». Ces solutions sont annoncées par les deux géants comme plus robustes qu’une application permettant à davantage de gens de participer s’ils le souhaitent.