Coronavirus : Google annonce détecter 18 millions de malware chaque jour

Le géant américain Google vient d’annoncer détecter chaque jour environ 18 millions de malwares et autres campagnes douteuses en relation avec le Coronavirus. Néanmoins Google se veut rassurant en précisant que son intelligence artificielle bloque 99,9 % de ces malwares.

Comme on l’avait déjà dit dans nos anciennes publications, les cybercriminels profitent de cette situation mondiale liée à la crise de coronavirus pour lancer des malwares en tout genre visant à tromper les utilisateurs en leur volant leurs données ou supprimer des fichiers sur leur disque dur.

Aujourd’hui Google dévoile des chiffres liés à ces cybercriminels. En effet, le géant de la silicon valley vient d’annoncer la détection quotidienne d’environ 18 millions de malwares ou de mails de phishing et 240 millions de spams en lien avec la pandémie. Google précise dans un communiqué que ces campagnes « surfent à la fois sur la peur et des indications financières pour créer une urgence et inciter les utilisateurs à répondre ».

Toutefois, le célèbre moteur de recherche, précise que grâce à son intelligence artificielle, environ 99,9 % de ces malwares et spams sont détectés et supprimés sans qu’ils arrivent aux utilisateurs. Pour les 0.01 % restant faudrait rester vigilent et ne pas ouvrir les liens aux origines douteuses.