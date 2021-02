Condor :le Groupe Benhamadi parmi les 100 meilleures entreprises familiales dans le monde arabe en 2020

Trois entreprises algériennes ont été classées parmi les 100 meilleures entreprises familiales dans le monde arabe durant l’année 2020. Le classement du magazine ‘’Forbes Middleeast’’ cite le groupe Benhamadi.

Parmi les critères qui ont conduit à ce choix figurent la capacité du groupe Benhamadi à développer une stratégie d’investissement à long terme, à s’adapter aux fluctuations du marché et à diversifier ses activités et à accroître leur efficacité. Le magazine ‘’Forbes Middle-East’’ a également basé sa classification sur les investissements de ces entreprises sur les marchés financiers, la diversification des activités, le nombre de secteurs investis, l’activité et le niveau d’impact de la crise actuelle sur elles, le nombre de salariés et la répartition géographique et la date à laquelle le groupe a été créé.

Ce classement met en évidence le niveau de maturité du groupe Benhamadi, qui a été fondé en 1948, par El Hadj Mohamed Taher Benhamadi. Elle est aujourd’hui l’une des meilleures entreprises familiales algériennes dirigée par son fils Abderrahmane Benhamadi, Président du Conseil d’Administration de Condor.

Rappelons que Condor fait partie du groupe Benhamadi, spécialisé dans l’électronique et l’électroménager, ainsi que d’autres activités du groupe comme l’industrie alimentaire, les matériaux de construction, le fer, la promotion immobilière, les travaux de construction et d’autres activités.