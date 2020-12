Condor commercialise un lap top 2 en 1

Toujours proche de ses clients en répondant à leurs besoins, Condor Electronics vient de lancer un nouveau produit en cette fin d’année. Il s’agit d’un Laptop 2 en 1 (mi-laptop mi-tablette) avec une Rotation 360°.

I-OGA C Book Lite est pratique avec un design élégant qui répondra à tous vos besoins. C’est un laptop slim et ultraportable équipé d’un écran de 11.6 pouces multi-touch doté de 5 points capacitifs.

Pour le processeur, il est animé par Intel Celeron N3350 2M cache, jusqu’à 2.4 Ghz accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le nouveau Lap top de Condor est d’ores et déjà disponible au prix de 39 900 dinars.