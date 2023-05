Concours RANINI : Ooredoo récompense les gagnants avec une vingtaine de Omra

Fidèle à son engagement auprès de ses clients, Ooredoo a organisé ce jeudi 11 Mai 2023, au niveau de son siège sis à Ouled Fayet, une cérémonie de remise de cadeaux à ses clients lauréats du concours Omra lancé lors du mois de Ramadhan 2023.

Durant cette cérémonie, marquée par la présence du Directeur général par intérim de Ooredoo M. Roni TOHME et du Top Management de l’entreprise, les 10 heureux gagnants du concours Omra se sont vu remettre une attestation honorifique. Ces derniers ont également la possibilité d’être accompagnés d’une personne de leur choix, avec une prise en charge complète tout au long de leur séjour dans les lieux Saints.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo avait lancé durant le mois de Ramadhan 2023, un jeu concours dédié aux clients utilisateurs du service de sonnerie d’attente « Ranini », accessible entre autres via la code *163#, avec à la clé, une vingtaine de Omra offertes aux vainqueurs, soit 02 Omra par gagnant.

Dans le même élan, Ooredoo a saisi cette occasion pour récompenser les clients de son Quiz, ayant cumulé le plus de points possible dans ce concours. Ces lauréats ont, quant à eux, remporté de nombreux cadeaux de valeur allant d’un smartphone jusqu’aux « Super Cadeaux » et ce, selon leur classement final.

A noter que le « Quiz Ooredoo » permet de répondre à des questions relevant de la culture générale et ce, en envoyant le mot clé Quiz au 5005.

A travers cette cérémonie, Ooredoo exprime ses vifs remerciements à l’ensemble des participants pour leur confiance et félicite les gagnants des deux concours.