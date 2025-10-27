Concours d’Algérie Poste : les candidats priés de tester leur connexion à la plateforme électronique

Algérie Poste a appelé, ce dimanche, l’ensemble des candidats inscrits au concours de recrutement à se connecter à la plateforme électronique dédiée, afin de s’assurer que leur accès fonctionne correctement avant le jour de l’examen.

Dans un communiqué, l’entreprise précise que cette démarche s’inscrit dans le cadre des préparatifs du concours et vise à garantir le bon déroulement des épreuves. Les candidats sont ainsi invités à se connecter à l’aide de leur nom d’utilisateur et mot de passe communiqués préalablement, pour effectuer cette vérification technique.

Algérie Poste souligne que cette étape est indispensable pour éviter toute difficulté d’accès le jour de l’examen. En cas de problème, les participants sont encouragés à changer de navigateur internet ou à réessayer ultérieurement afin d’assurer une connexion fluide à la plateforme.