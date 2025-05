Concours CTF El-Djazair : la cybersécurité à l’honneur chez les jeunes talents algériens

Trois équipes ont été distinguées lors du concours national de cybersécurité CTF El-Djazair, organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) à Alger, à l’occasion de la Journée nationale de l’étudiant.

L’événement a rassemblé plusieurs membres du gouvernement et a donné lieu à un échange autour de la souveraineté numérique. Plus de 1.400 jeunes ont exprimé leur intérêt pour le concours, dont 300 ont été retenus, soulignant l’engouement croissant pour les métiers du numérique.

À cette occasion, 30 jeunes seront intégrés dans des institutions publiques pour renforcer leurs compétences, et un accord-cadre a été signé entre le CSJ et le ministère de la Poste et des Télécommunications pour développer des formations en cybersécurité et numérisation.

Les ministres présents ont réaffirmé leur engagement à accompagner les jeunes talents, soutenir les start-up technologiques, et accélérer la transformation numérique du pays.