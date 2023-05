Club de Presse Ooredoo : La presse électronique « enjeux et défis »

Ooredoo poursuit son cycle de formation au profit des journalistes pour l’année 2023 dans le cadre des activités de son Club de presse, avec une nouvelle session sous le thème : « Les enjeux et les défis de la presse électronique ».

Organisée ce mercredi 10 mai 2023, au niveau de Akadimia, l’Ecole de formation de Ooredoo à Alger, cette 73ème session a été dispensée par Pr Laeed Zeghlami, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université d’Alger 3, en présence de journalistes représentant divers supports médiatiques.

La 73ème session de formation a été ouverte par M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives à Ooredoo qui a fait un rappel sur le lancement, le 26 avril dernier, de la 16ème édition du concours journalistique Media Star.

Cette compétition médiatique qui aborde cette année la thématique principale de « La numérisation en Algérie : acquis, enjeux et perspectives », récompense les travaux de la presse écrite généraliste et spécialisée, des médias électroniques, des programmes radiophoniques et des programmes télévisuels, publiés ou diffusés entre le 12 septembre 2022 et le 27 juin 2023.

Pour sa part, et abordant la thématique de la formation, Pr Zeghlami a d’emblée souligné que les manifestations les plus marquantes du développement des technologies de la communication se sont traduites par « le rôle croissant des ordinateurs, qui ont entraîné des transformations majeures dans le domaine du travail journalistique au niveau de la rédaction et de la réalisation. »

Cet état de fait a obligé les journaux, notamment aux Etats Unis durant les années 1990, à se mettre en ligne afin de « tirer parti des nouvelles technologies et compenser la baisse croissante de leur lectorat et de leurs revenus publicitaires ». « Avec le début des années 2000, l’industrie de la presse est entrée de manière massive et croissante dans le monde du journalisme électronique » soutient à ce propos Pr Zeghlami.

Soulignant le rôle de la technologie numérique dans la E-Presse, le formateur a indiqué que la croissance de l’utilisation de l’Internet a fait de ce dernier « un moyen de communication remplissant les fonctions de communication personnelle et de communication de masse ». « Quand Internet est devenu visible et sorti du cadre des usages gouvernementaux et universitaires limités, l’édition dite électronique a connu une augmentation exponentielle pour les journaux, magazines, sites d’information et d’actualité dont le contenu est mis à jour en permanence » explique-t-il à ce sujet.

Poursuivant son intervention, Pr. Zeghlami est revenu en détails sur les différents aspects de la presse électronique notamment les techniques de rédaction, les relations avec les autres médias, l’information électronique, les compétences journalistiques et technologiques ainsi que la transformation du journaliste de producteur à concepteur et réalisateur.



Pour ce qui est de l’information électronique, celle-ci, indique Pr Zeghlami, est « diffusée 24 heures sur 24, mise à jour en continu avec la possibilité d’ajouter de nouveaux détails à l’événement et de lui fournir des arrière-plans et des images, tout en le reliant à des événements, des bases de données et des informations similaires ».

Abordant le cas de l’Algérie, Pr Zeghlami, a indiqué que le décret exécutif n° 332-20 du 22 novembre 2020 a donné lieu de manière légale à l’existence de la presse électronique. Pour le conférencier, les défis de la presse électronique sont liés à la nature des pratiques médiatiques via Internet, le débit Internet et la qualité de services fournis, la question de l’hébergement des sites, la lutte contre les fakes News, la maitrise des techniques de rédaction et enfin les financements et la publicité.



« L’émergence du journalisme électronique est un facteur important dans le développement des journaux papier, l’accroissement de leur diffusion et leur pérennité. Le journalisme électronique a grandement contribué au développement des techniques et des contenus des moyens traditionnels de communication. » conclut le formateur.