Classement Opensignal 2026 : Djezzy s’impose comme leader du mobile en Algérie

Le rapport Algérie février 2026 publié par Opensignal classe Djezzy en tête des opérateurs mobiles en Algérie, sur la base de l’expérience réelle des utilisateurs.

Sur dix critères clés évaluant la qualité globale du réseau (jeux mobiles, appels vocaux, fiabilité, qualité constante, vitesses, disponibilité et couverture), Djezzy remporte 5 distinctions, devant Ooredoo (4 distinctions) et Mobilis (1 distinction).

Djezzy se distingue particulièrement sur des indicateurs stratégiques tels que l’expérience gaming, les appels vocaux, la fiabilité du réseau et la qualité constante, soulignant la stabilité et la continuité de son service. Ooredoo conserve toutefois un avantage sur les vitesses de téléchargement et d’envoi, ainsi que sur la disponibilité, et partage la première place avec Djezzy pour l’expérience vidéo. Mobilis, de son côté, reste leader en couverture territoriale, un atout majeur à l’échelle nationale.

Selon la direction de Djezzy, ces résultats reflètent une transformation stratégique engagée depuis 2025, axée sur la qualité réseau, la satisfaction client et l’expérience utilisateur. Le classement illustre une évolution du marché algérien des télécommunications, désormais davantage orienté vers la qualité d’usage réelle, dans un contexte marqué par l’essor des usages numériques et les perspectives de la 5G.