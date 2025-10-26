Cevital et Haier s’allient pour faire de l’Algérie un hub industriel régional

Le groupe algérien Cevital et le géant chinois de l’électroménager Haier ont signé un partenariat stratégique à Alger, marquant la création d’une joint-venture industrielle inédite en Algérie. Cet accord vise à renforcer la coopération économique, technologique et durable entre les deux pays.

Haier et Cevital partagent une vision commune, faire de l’Algérie un hub industriel et technologique régional, favorisant le transfert de savoir-faire, la formation des talents locaux et la production locale d’appareils électroménagers.

La collaboration s’appuie sur le complexe industriel de Samha à Sétif, filiale de Cevital, déjà productrice des marques Brandt. Ce site, fruit d’un investissement de 500 millions d’euros, est équipé pour fabriquer une large gamme de produits : lave-linge, réfrigérateurs, téléviseurs, climatiseurs, puis dans une deuxième phase, plaques de cuisson, fours et cuisinières.

Grâce à cette alliance, les deux entreprises ambitionnent de conquérir les marchés national, régional et africain, tout en renforçant la souveraineté industrielle de l’Algérie.

Ce partenariat promet également aux consommateurs algériens des produits de qualité internationale et à l’économie nationale de nouvelles opportunités d’exportation.