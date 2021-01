CES 2021 : Des prototypes de Smartphones à écran pliables devraient être présentés !

Le CES 2021 sera particulier cette année, mais cela ne l’empêchera pas d’apporter, comme chaque année, son lot de surprises et de nouveautés.

Le Consumer Electronic Show (CES) est le premier grand rendez-vous technologique de l’année et donne le tempo des innovations, nouvelles technologies et futurs produits commercialisés dans les mois ou années à venir. On assistera au lancement de nouveaux produits ou à la présentation de concept et prototype. Cette édition “All Digital” a été imposée par la situation sanitaire actuelle due à l’épidémie de COVID-19 empêchant tout grand rassemblement.

On s’attend lors du CES 2021, qui devra se tenir du 11 au 14 janvier en ligne, à la présentation de la série Galaxy S21 le 14 janvier 2021, soit le dernier jour officiel du CES au cours de l’événement ‘’Unpacked’’ de SAMSUNG. D’autres équipementiers devraient dévoiler de nouveaux modèles de Smartphones… Selon les journalistes spécialisés, il s’agit de marques qui ne sont pas ou peu connues dans le secteur mobile et qui souhaitent gagner en visibilité grâce au CES.

Comme 2020, l’écran pliable serait au menu de l’édition 2021 du CES. Après Huawei, Motorolo et Samsung, d’autres fabricants comme Xiaomi, Oppo, Vivo devraient dévoiler leurs nouveaux mobiles à écran pliable.