Certification des documents : un nouveau service sans déplacement pour les citoyens

Le ministère des Affaires étrangères et Algérie Poste ont signé une convention-cadre visant à simplifier la certification des documents officiels.

Ce nouveau service permettra aux citoyens de déposer leurs documents dans les bureaux de poste pour qu’ils soient transmis de manière sécurisée au ministère, certifiés, puis retournés aux usagers, sans qu’ils aient à se déplacer.

Le service assure traçabilité, sécurité et gain de temps, tout en s’inscrivant dans les efforts de modernisation des services publics et la stratégie de transformation numérique de l’Algérie. Cette initiative s’adresse en particulier aux citoyens devant faire certifier des documents pour une utilisation à l’étranger, une démarche qui concernait jusqu’à 3 000 personnes par jour.

Ce partenariat constitue un modèle d’intégration institutionnelle entre le ministère et Algérie Poste, et reflète l’engagement des autorités à améliorer les services administratifs pour les citoyens en Algérie et à l’étranger.