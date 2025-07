Caravan to Digital : une initiative pour démocratiser les compétences numériques auprès de la jeunesse algérienne

Dans le cadre des efforts visant à accélérer la transformation numérique en Algérie, l’entreprise « We Make Events », cofondée par M. Fouad Bendjelloul et M. Khaled Djebloun, a organisé le 29 juillet 2025, au siège de la Société Nationale d’Assurances (SAA) à Alger, une conférence de presse pour annoncer le pré-lancement de Caravan to Digital.

Ce projet ambitieux a pour objectif de former gratuitement les jeunes Algériens aux métiers du numérique à travers plusieurs régions du pays. Il s’adresse aux passionnés de technologies, porteurs de projets, jeunes entrepreneurs et à toute une génération désireuse de se familiariser avec les enjeux de la digitalisation.

A cette occasion, M. Khaled Djebloun a affirmé : « Caravan To Digital est née de la conviction que la jeunesse algérienne est notre plus grand levier de transformation. Portée par l’ambition de réduire les fractures numériques et de révéler les potentiels inexploités, Caravan to Digital aspire à devenir, d’année en année, une référence nationale en matière d’inclusion technologique et d’innovation sociale. Je saisis cette occasion pour saluer le travail des pouvoirs publics, qui à travers son investissement dans la formation et le savoir, tracent la voie vers une Algérie référence en matière de digital. Nous ambitionnons de faire de chaque wilaya un terreau d’innovation et de talents. »

Une tournée nationale en quatre étapes



Cette première édition de la caravane passera par quatre wilayas clés, avec une halte de deux jours dans chaque ville :



* Sidi Bel Abbès : 1er et 2 septembre 2025

* Bouira : 6 et 7 septembre 2025

* Bou Saâda (M’sila) : 11 et 12 septembre 2025

* Batna : 16 et 17 septembre 2025

Les formations, dispensées dans un grand chapiteau pouvant accueillir jusqu’à 100 participants, seront animées par des experts algériens reconnus. Les thématiques abordées incluent :



* Marketing digital & réseaux sociaux

* Intelligence Artificielle

* Développement web & mobile

* Création de start-up

* E-commerce

Une vision tournée vers l’avenir

Dans un contexte où la maîtrise du numérique devient essentielle, Caravan to Digital se veut un véritable levier d’inclusion technologique. Elle vise à rapprocher les jeunes des opportunités offertes par les nouvelles technologies, tout en valorisant l’innovation et l’esprit entrepreneurial.

Les formations iront au-delà des compétences techniques, en favorisant le développement de l’esprit critique, de la créativité et de l’innovation, autant de qualités indispensables pour former les leaders numériques de demain.

Des partenaires engagés

Ce projet novateur est soutenu par plusieurs partenaires institutionnels et privés :

* SAA, CPA Bank, Astalavista, Ouedkniss : sponsors officiels

* GAAN (Groupement Algérien des Acteurs du Numérique) : partenaire sectoriel

* ANEP CS : partenaire média

Ces contributions témoignent de l’engagement commun à accompagner la jeunesse algérienne dans la transition numérique.

PCyclerie : pour une inclusion numérique solidaire

En parallèle, Caravan to Digital intègre une initiative citoyenne baptisée PCyclerie, en partenariat avec CAAT Assurance. Ce programme consiste à collecter des ordinateurs inutilisés auprès d’entreprises pour les redistribuer à des familles défavorisées.

L’objectif est double : transmettre des compétences tout en fournissant les outils concrets nécessaires pour les mettre en pratique.