Caravan to Digital : Former la jeunesse algérienne aux métiers du numérique

Lancée par « We Make Events », l’initiative "Caravan to Digital" vise à démocratiser les compétences numériques auprès des jeunes Algériens à travers des formations gratuites en marketing digital, intelligence artificielle, développement web/mobile, e-commerce et entrepreneuriat.

Le projet débutera en septembre 2025 et passera par quatre wilayas : Sidi Bel Abbès, Bouira, M’sila et Batna. Soutenue par plusieurs ministères et partenaires privés (SAA, CPA, Ouedkniss, etc.), la caravane accueillera jusqu’à 100 participants par ville sous chapiteau et sera animée par des experts algériens.

L’événement porte également une dimension solidaire à travers l’opération « PCyclerie », qui vise à recycler des ordinateurs usagés pour les redistribuer à des familles dans le besoin.

L’objectif : réduire la fracture numérique, encourager l’innovation locale et faire émerger une nouvelle génération de talents connectés et entreprenants.