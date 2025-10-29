BOMARE COMPANY et SAIEG SPA (filiale de SONELGAZ) annoncent un partenariat industriel pour la production locale de cartes électroniques

Dans le cadre de sa stratégie de développement industriel et technologique, BOMARE COMPANY a officialisé un partenariat industriel avec SAIEG SPA, filiale du groupe SONELGAZ, spécialisée dans l’ingénierie électronique et les solutions industrielles.

Cette collaboration vise la production locale de plus de trois millions de cartes électroniques destinées à des usages professionnels. Elle marque une nouvelle étape dans le renforcement de l’intégration industrielle nationale et illustre la volonté commune des deux entreprises de diversifier leurs activités et de valoriser les compétences algériennes.

S’inscrivant dans une logique de coopération entre acteurs économiques publics et privés, ce partenariat contribue à la consolidation du tissu industriel national et à la promotion du savoir-faire local, conformément aux orientations des pouvoirs publics en matière de développement industriel.

À travers cet accord, BOMARE COMPANY réaffirme son rôle de leader de l’industrie électronique en Algérie et son engagement à fournir aux opérateurs économiques des solutions répondant aux normes internationales de qualité et de performance. Cette initiative soutient également la création de valeur ajoutée locale et la dynamique de production nationale.

Cette nouvelle étape s’inscrit pleinement dans la vision de croissance durable de BOMARE COMPANY, fondée sur le développement d’une industrie algérienne intégrée, compétitive et innovante, capable de soutenir la croissance à long terme et de contribuer activement au développement économique du pays.