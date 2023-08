BOMARE COMPANY décroche l’Accréditation ALGERAC ISO/CEI 17025 pour son Laboratoire Métrologique

Bomare Company, un acteur clé de l'industrie électronique en Algérie depuis 2001, continue de démontrer son engagement envers l'excellence en obtenant l'accréditation de son laboratoire métrologique par l'Organisme Algérien d'Accréditation (ALGERAC).

Avec sa certification ISO 9001 pour le management de la qualité depuis 2011, Bomare Company s’appuie sur des années d’expérience et de savoir-faire en constante évolution dans le domaine de la métrologie et de l’étalonnage des équipements industriels. En 2021, l’entreprise a franchi une étape importante en lançant son propre laboratoire d’étalonnage.



Suite à des campagnes d’inter-comparaison fructueuses avec des laboratoires européens, ainsi qu’une participation au Congrès International de Métrologie et un encadrement par des experts internationaux, le laboratoire d’étalonnage de Bomare Company a obtenu l’accréditation ALGERAC selon le référentiel ISO/CEI 17025 pour les activités Dimensionnel.

Le laboratoire métrologique de Bomare Company joue un rôle essentiel dans l’effort national visant à augmenter le taux d’intégration industrielle en Algérie. Grâce à son expertise, il contribue au développement de l’écosystème de la sous-traitance et de la métrologie dans le pays.



De plus, Bomare Company soutient la formation des étudiants en accueillant et en encadrant des stagiaires au sein de son laboratoire, pour leurs projets de fin d’étude, renforçant ainsi les liens entre l’entreprise et les universités.



Avec cette accréditation, Bomare Company continue de démontrer son engagement envers l’amélioration continue et son rôle actif dans le renforcement de l’industrie électronique et de l’intégration industrielle en Algérie.



Ce jalon représente un tournant significatif pour l’entreprise traduit par l’autonomie inégalée ce qui nous défait de la dépendance des labos internationaux d’une part, et le début d’un voyage vers d’autres destinations plus innovantes d’autre part !