Bilan financier du 1er semestre 2025 : Ooredoo Algérie affiche une solide progression

Ooredoo Algérie a publié ce jeudi 31 juillet 2025 ses résultats financiers pour le premier semestre de l’année, confirmant une dynamique de croissance soutenue.

Au cours des six premiers mois de 2025, l’opérateur télécom a enregistré un chiffre d’affaires de 56 milliards de dinars algériens, contre 49,7 milliards à la même période en 2024, soit une progression notable de 12,7 %.

Cette croissance s’accompagne d’une amélioration significative de la rentabilité : l’EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) s’établit à 24,9 milliards de dinars, en hausse de 19,9 % par rapport aux 20,8 milliards enregistrés au premier semestre 2024.

Ooredoo Algérie compte désormais 14,53 millions d’abonnés au 30 juin 2025, soit une augmentation de 5,8 % en un an (contre 13,73 millions au 30 juin 2024). Cette croissance témoigne de l’attractivité de ses offres et de la fidélité de sa clientèle.

L’opérateur a investi près de 8,6 milliards de dinars algériens sur ce semestre, contre 6,5 milliards à la même période l’an dernier, représentant une hausse de 32,4 %. Ces investissements confirment l’ambition de l’entreprise de renforcer ses infrastructures et de préparer activement le terrain pour les futures technologies.

À l’occasion de la publication des résultats, M. Roni Thome, Directeur général de Ooredoo Algérie, a déclaré :



« Les résultats financiers de Ooredoo Algérie au 1er semestre 2025 confirment la progression soutenue de nos indicateurs clés. Cette croissance à deux chiffres, en EBITDA comme en chiffre d’affaires, illustre la solidité de notre stratégie et l’engagement de nos équipes. Nous poursuivrons nos investissements dans les technologies de nouvelle génération et l’innovation, afin d’offrir des services toujours plus performants, adaptés aux attentes de nos clients, et d’accompagner durablement notre croissance sur le marché. Nous sommes prêts à accompagner le lancement de la 5G en Algérie, grâce à nos investissements continus et à une infrastructure technique de pointe. Ooredoo est en mesure d’offrir une connectivité conforme au standard international et à la hauteur des attentes des utilisateurs »

Ces résultats renforcent la position de Ooredoo Algérie comme un acteur clé de la transformation numérique du pays. L’opérateur réaffirme son engagement à placer l’innovation, la qualité de service et l’expérience client au centre de ses priorités, tout en préparant activement le déploiement de la 5G.