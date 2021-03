Avec l’appli MYSALAM : Vos comptes bancaires à portée de vos doigts !

En attendant la généralisation du ‘’e-paiement’’ en Algérie, quelques banques se sont lancées à travers des applications mobiles. Al Salam Bank en est le meilleur exemple à travers son appli ‘’MYSALAM’’ qui offre une multitude de service.

Via Al Salam Mobile, Al Salam Bank vous offre une commodité et une simplicité dans la consultation de vos données bancaires. En effet, cela permettra de payer de manière rapide et sécurisé tout achat effectué en ligne, et ce depuis un simple smartphone connecté.

L’application est gratuite et l’accès à vos comptes se fait avec les mêmes identifiants utilisés sur le site : http://moubachir.alsalamalgeria.com.

Cette appli vous donne la possibilité de consulter les soldes actualisés de vos comptes en un seul coup d’œil, consulter un historique détaillé de vos opérations avec possibilité de tri et de filtre des mouvements et communiquer vos coordonnées bancaires en un seul geste : RIB ou IBAN.