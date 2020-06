Avec Hack F’Dar, Djezzy réinvente la compétition digitale

Dans le continuité des actions mises en œuvre pour lutter contre la propagation du Covid-19, Djezzy et l’Ecole Nationale polytechnique en partenariat avec le Club d’Activités Polyvalentes ont organisé du 28 au 31 mai 2020 un Hackathon en ligne baptisé en l’occasion Hack F’ Dar.

La particularité du Hackathon 2020 est d’être complètement digitale grâce aux nouvelles technologies. Il a vu la participation de plus de 120 étudiants de plusieurs régions qui étaient en compétition pendant 50 heures. Un défi de taille, car non seulement les participants devaient travailler en ligne, ce qui est déjà un challenge, mais ils devaient surtout faire preuve d’imagination et de créativité pour trouver des solutions technologiques innovantes afin de traiter des problématiques post-Covid-19 dans différents domaines : santé, transport et éducation.

Sur 26 projets soumis, 3 sont sortis du lot : il s’agit de Carety, Nexus et El Amel, les trois lauréats de la compétition Hack F’Dar dont les objectifs sont la lutte contre la pandémie du Covid-19, la sensibilisation contre le gaspillage alimentaire et la protection du monde animalier. L’équipe ayant proposé l’application « Carty » va bénéficier d’un accompagnement au sein de l’ENP Incubator by DJEZZY.

Durant cette compétition, plusieurs formations Firebase, Adobe XD et Business model canvas ont été dispensées par les cadres de Djezzy. L’organisation de l’édition 2020 du hackathon sous la forme digitale est une preuve supplémentaire des atouts que peut offrir la digitalisation pour l’entreprise et l’assurance de la continuité du business en toute circonstance.