Apple dévoile l’iPhone 12 compatible à la 5G

C‘est enfin officiel. Les nouveaux iPhones ont été dévoilés. Apple a présenté lors de sa keynote quatre nouveaux modèles (iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max), tous compatibles avec la 5G. Le but de la firme à la pomme est de doper ses ventes notamment à l’approche des fêtes de fin d'année.

Le prix de départ de l’iPhone 12 est de 799 dollars aux Etats-Unis, un smartphone doté d’un écran de 6,1 pouces (15,5 cm environ), et se déclinera en un modèle « mini » de 5,4 pouces et un modèle « pro » équipé de trois caméras. Apple promet par ailleurs que l’écran de l’iPhone 12 est le plus résistant du marché. Il est censé être quatre fois plus résistant aux chocs, grâce à une technologie baptisée « Ceramic Shield ».

L’iPhone 12 dispose d’un double module caméra avec module grand-angle et module ultra grand-angle. Lors de sa conférence de presse, Tim Cook, le PDG d’Apple, dit avoir amélioré la qualité des photos de nuit et mise une nouvelle fois sur l’intelligence artificielle Smart HDR. Enfin, Apple a intégré un aimant au dos de l’iPhone pour accrocher des accessoires ou recharger son appareil avec des chargeurs sans-fil.

L’iPhone 12 sera décliné en cinq coloris: noir, blanc, rouge, vert amande et bleu.

Par ailleurs, le groupe américain a également dévoilé, en marge de sa keynote tenue au siège de Cupertino, un nouveau modèle d’assistant vocal, le HomePod Mini, qui commencera à être mis sur le marché le 12 novembre à un prix de 99 dollars, l’équivalent de 84 euros.