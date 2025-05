Apple améliore son application de transfert pour faciliter la migration d’Android vers iOS

Apple améliore son application Migrer vers iOS pour simplifier davantage la transition depuis Android vers iPhone.

Grâce à une récente mise à jour, le transfert des données est plus rapide via USB-C, et de nouveaux contenus comme l’historique des appels et les mémos vocaux sont désormais pris en charge, grâce notamment à l’application gratuite « Migrer vers iOS » (Move to iOS en anglais).



L’application propose aussi des astuces pendant le processus pour familiariser l’utilisateur avec iOS. Cette initiative vise à rendre le passage à l’écosystème Apple plus fluide et attractif pour les utilisateurs Android.