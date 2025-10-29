Algérie Télécom, sponsor officiel du Salon International du Livre d’Alger 2025 : connecter l’innovation au savoir

Algérie Télécom participe en tant que sponsor officiel à la 28ᵉ édition du Salon International du Livre d’Alger (SILA), qui se tiendra du 29 octobre au 8 novembre 2025 au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Cette présence illustre la volonté de l’entreprise de rapprocher la culture et la technologie, en plaçant le numérique au cœur du paysage culturel national.

Dans le cadre de ce partenariat, Algérie Télécom mettra à la disposition des visiteurs, des exposants et des professionnels du livre une connexion Wi-Fi gratuite et haut débit tout au long de l’événement, garantissant un accès fluide et continu à Internet.

L’opérateur national installera également un espace d’animation interactif dédié à la découverte de ses solutions digitales et services innovants dans le domaine du e-learning et de l’apprentissage en ligne. Parmi les principales applications présentées figurent :



* Dorouscom, la plateforme de e-learning et de soutien scolaire destinée aux niveaux primaire, moyen et secondaire.

* Moalim, la solution de cours scolaires en ligne.

* Edu Gato, dédiée à l’apprentissage de l’anglais.

* Lablabee, pour l’expérimentation et la recherche technologique.

* Ekoteb, la bibliothèque numérique accessible à tous.

À travers sa participation au SILA 2025, Algérie Télécom réaffirme sa conviction que le numérique constitue un levier essentiel de diffusion du savoir, d’ouverture et de modernité. L’entreprise confirme ainsi son engagement en faveur de la transformation digitale du pays, tout en contribuant activement à la valorisation de la culture et au rayonnement de l’Algérie.