Algérie Télécom s’engage aux côtés des étudiants algériens : Cérémonie de remise des diplômes à l’ESGEN

Algérie Télécom a fait, ce mardi 18 octobre 2022, une offre d’emploi pour le major de promotion de l’École Supérieure de Gestion et d’Économie Numérique (ESGEN).

Cette annonce a été faite lors de la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion de lauréats de ladite École, qui a eu lieu au niveau de Kolea.

Algérie Télécom, partenaire de l’évènement, a partagé la joie des lauréats, en offrant des récompenses aux cinq meilleurs étudiants de la promotion.

Cette démarche vient concrétiser le slogan de l’entreprise « Toujours Plus Proche » qui porte en son enceinte des valeurs qui tendent à soutenir et à accompagner les jeunes algériens, tout en renforçant ses rangs avec des compétences nationales à même de relever les défis et challenges qui s’offrent à notre pays en matière de TIC.