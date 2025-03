Algérie Télécom récompensée pour son excellence en haut débit fixe au MWC Barcelone

Algérie Télécom a été honorée lors du Green All-Optical Network Forum Awards, qui se tient du 3 au 6 mars 2025 à Barcelone, en remportant le prestigieux prix « Best Practice in Home Broadband Development ».

Cette distinction, remise à M. Adel BEN TOUMI, Président-Directeur Général d’Algérie Télécom, récompense les efforts soutenus de l’opérateur national dans le développement et l’optimisation des infrastructures de haut débit fixe en Algérie.

Le Green All-Optical Network Forum, organisé par l’IDATE DigiWorld, est un rendez-vous annuel dédié à l’innovation et à la transformation numérique des réseaux télécoms. Chaque année, les Green All-Optical Network Forum Awards distinguent les opérateurs les plus performants dans plusieurs domaines : déploiement du haut débit gigabit, innovation technologique en réseaux tout optique, amélioration de l’expérience utilisateur, et engagement pour des infrastructures écoresponsables grâce à l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone.

Cette reconnaissance internationale vient s’ajouter aux nombreux succès d’Algérie Télécom, mettant en avant son expertise et sa vision stratégique en matière de transformation numérique et d’accessibilité au très haut débit pour les foyers algériens.

Avec une stratégie axée sur la modernisation et l’expansion de son réseau, Algérie Télécom a atteint 1,8 million de foyers raccordés à la fibre optique en février 2025, avec certaines wilayas bénéficiant d’une couverture FTTH à 100 %. Forte de cette dynamique, l’entreprise continue d’innover et d’étendre ses infrastructures pour accompagner la transition numérique du pays et garantir une connectivité optimale sur l’ensemble du territoire.