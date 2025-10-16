Algérie Télécom, partenaire technologique du salon ECSEL Expo Algiers 2025

Algérie Télécom, acteur clé de la transformation numérique en Algérie, participe en tant que Sponsor Technologique à la 4ᵉ édition du salon ECSEL Expo Algiers 2025, rendez-vous incontournable consacré au e-commerce, à l’innovation digitale et aux solutions intelligentes.

Présente au Pavillon central du Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger, du 15 au 18 octobre 2025, l’entreprise met à disposition des exposants et des visiteurs une connexion Wi-Fi gratuite à très haut débit, assurant ainsi une expérience connectée optimale tout au long de l’événement.

À cette occasion, Algérie Télécom met en avant ses solutions digitales innovantes illustrant son engagement pour une expérience client moderne, fluide et intuitive. Parmi les services présentés figurent :



* My Idoom, l’application mobile permettant de gérer facilement son compte client;

* Idoom Market, la plateforme d’achat en ligne des produits et services Algérie Télécom;

* Le service e-paiement, pour un règlement rapide et sécurisé des factures;

* La demande d’abonnement en ligne, facilitant l’accès aux offres fibre optique.

À travers sa participation à l’ECSEL Expo Algiers 2025, Algérie Télécom réaffirme son rôle de partenaire stratégique du développement numérique et son engagement à accompagner la transition digitale du pays, contribuant ainsi à faire de l’économie numérique un moteur essentiel de croissance et d’innovation en Algérie.