Algérie Télécom : Parrainez un proche via l’application My Idoom et profitez, ensemble, d’avantages exclusifs

Algérie Télécom récompense la fidélité de ses abonnés et lance un nouveau programme de parrainage inédit, disponible sur son application mobile My Idoom.

Ce programme innovant permet à chaque client d’Algérie Télécom de recommander une personne de sa connaissance, via un système de parrainage, offrant aux deux clients, le principal et le parrainé, la possibilité de bénéficier d’avantages exclusifs.

Ainsi, pour chaque client parrainé, le client référent bénéficie de 10 jours d’Internet gratuit avec un débit pouvant atteindre 1,5 Gigabite/seconde.

Le client invité profite quant à lui d’un débit supérieur à son offre initiale durant le premier mois de son abonnement.

Pour intégrer ce programme de parrainage, le client principal doit disposer d’un compte actif sur l’application My Idoom et d’une connexion internet avec solde positif, tandis que le client invité doit être nouvellement abonné et éligible à la fibre optique.

Afin de bénéficier des avantages de ce parrainage, le processus est simple : le client référent génère un code de parrainage via My Idoom et le partage avec le client invité. Ce dernier crée ensuite son compte Espace Client, souscrit à une offre FTTH en agence, et dès l’activation du compte, les bonus sont automatiquement attribués aux deux parties.

À travers ce programme innovant, Algérie Télécom confirme son engagement à récompenser la fidélité de ses abonnés et à faciliter aux nouveaux clients l’accès à ses services, tout en leur garantissant une expérience connectée plus riche et plus avantageuse.