Algérie Télécom ouvre son Skills Center de Sétif aux jeunes porteurs de projets

Algérie Télécom et la Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Sétif ont signé, samedi 27 septembre 2025, une convention-cadre de partenariat visant à mettre à la disposition des jeunes le Skills Center de Sétif, un espace dédié aux technologies de l’information et de la communication.

La cérémonie de signature s’est tenue au siège du Skills Center, en présence des autorités locales, du directeur de la wilaya de la Poste et des Télécommunications, des cadres d’Algérie Télécom, ainsi que des représentants du mouvement associatif et des maisons de jeunes. L’accord a été paraphé par M. Djamel Zebdi, directeur de la Jeunesse et des Sports, et M. Abdelhakim Moussaoui, directeur opérationnel des télécommunications d’Algérie Télécom.

Grâce à ce partenariat, les étudiants, universitaires, porteurs de projets et jeunes acteurs du numérique pourront accéder gratuitement aux infrastructures modernes du centre : ateliers de formation et de perfectionnement, espaces collaboratifs et laboratoire d’intelligence artificielle. Des experts algériens et étrangers y animeront des sessions sur des thématiques de pointe telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la cybersécurité ou encore le cloud computing.

Ces dispositifs visent à permettre aux jeunes de développer leurs compétences, enrichir leurs connaissances et concrétiser leurs projets innovants, contribuant ainsi à dynamiser l’écosystème numérique local.

Ce nouvel accord s’ajoute aux partenariats déjà conclus par le Skills Center de Sétif avec des universités et organismes publics, confirmant l’engagement d’Algérie Télécom en faveur de la stratégie nationale de transformation numérique, au service de la jeunesse et du développement de l’économie nationale.