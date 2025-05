Algérie Télécom et l’ANGEM s’allient pour accélérer le déploiement de la fibre optique grâce aux microentreprises locales

À l’occasion de son 22ᵉ anniversaire, Algérie Télécom a conclu un protocole d’accord stratégique avec l’Agence Nationale de Gestion du Micro-crédit (ANGEM). Cet accord marque une étape importante dans la dynamique de développement des infrastructures numériques et de soutien à l’entrepreneuriat local.

Ce partenariat ambitieux a pour objectif de booster le déploiement de la fibre optique (FTTH) à l’échelle nationale, tout en mobilisant un réseau de microentreprises locales. Ces dernières, sélectionnées et financées par l’ANGEM, seront formées par Algérie Télécom pour intervenir dans les opérations de raccordement à la fibre optique jusqu’au domicile des clients.

En misant sur les compétences locales, Algérie Télécom entend accélérer la généralisation du réseau FTTH dans l’ensemble des wilayas, conformément à ses projections. Ce modèle permet également de renforcer l’écosystème numérique national, en créant des opportunités économiques durables pour les jeunes porteurs de projets.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transformation numérique, en plaçant l’inclusion économique et sociale au cœur du progrès technologique.

Algérie Télécom et l’ANGEM réaffirment ainsi leur volonté commune de bâtir une économie numérique inclusive, durable et ancrée dans les réalités territoriales, au service des citoyens et du développement local.