Algérie Télécom : Doublez votre forfait internet pendant Ramadan !

Le mois sacré de Ramadan est synonyme de partage et de générosité. Les opérateurs en profitent également pour gâter leurs clients.

C’est ainsi qu’Algérie Télécom vous donne la possibilité de profiter de bonus exceptionnels sur les abonnements Idoom ADSL et Idoom Fibre. En effet, pour tout rechargement de 2000 Da, AT vous offre 600 Da de Bonus, alors que pour le rechargement de 3000 Da, un bonus de 1200 Da sera offert. Il s’agit là de bonus valable seulement pour les rechargements effectués via les cartes et tickets de recharge.

Et ce n’est pas tout, en émettant des appels via leurs téléphones fixes, les clients participent avec 1DA pour chaque appel afin d’équiper les hôpitaux.

Les clients Idoom 4G LTE sont également concernés par cette offre ramadanesque. Pour chaque rechargement de 2500 Da, il ouvre droit à 100 Go d’internet au lieu de 50 Go en plus d’appels illimités vers le fixe et 1000 DA d’appels vers les autres réseaux. Si vous rechargez 3500 Da, AT vous offre 140 Go d’internet au lieu de 70 Go+ des appels illimités vers le fixe et 2000 Da d’appels vers les autres réseaux.

Enfin pour tout rechargement de 6500 Da, 280 Go d’internet vous seront offerts au lieu de 140 Go + des appels illimités vers le fixe et 3000 Da vers les autres réseaux.

Algérie Télécom précise à la fin que durant les 30 jours du mois de ramadan, le client peut bénéficier de cette offre à deux reprises seulement (soit deux rechargements).