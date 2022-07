A l’occasion de la célébration de la fête de Aïd El Adha 2022, Algérie Télécom offre à ses clients des appels gratuits et illimités du fixe vers les fixes locaux et nationaux, ainsi que sur la Volte (4GLTE) et ce durant les deux jours de l’Aid.

De plus, les clients souscrits à l’offres Idoom Fixe bénéficieront des remises suivantes : 01 DZD/minute, vers les réseaux mobiles nationaux, 03 DZD/minute vers les destinations internationales, à savoir : la France, le Canada, les USA, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Turquie, la Chine, le Royaume uni, la Suisse.

Aussi, Algérie Télécom présente ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à tout le peuple Algérien.