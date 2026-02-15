Algérie Télécom déploie un vaste programme de modernisation de son réseau 4G-LTE

Algérie Télécom a lancé un ambitieux programme de renforcement et de modernisation de son réseau 4G-LTE à travers 44 wilayas du pays. Ce plan prévoit l’installation de 345 stations de base fondamentales (eNodeB) afin d’améliorer significativement la qualité et la portée de la connectivité Internet.

La première phase du projet, actuellement en cours et qui s’étendra jusqu’au mois de mars prochain, comprend le déploiement de 195 stations de base. Cette initiative vise à étendre la couverture 4G vers les zones enclavées, tout en renforçant le réseau dans les régions à forte densité de population. L’objectif est d’offrir des débits plus élevés, une navigation plus stable et un meilleur confort d’utilisation pour les abonnés.

Équipées de technologies de dernière génération, ces nouvelles infrastructures permettront de répondre efficacement à la demande croissante et diversifiée en services et usages numériques. Une attention particulière est accordée aux zones connaissant une forte pression sur la connectivité, afin d’assurer une meilleure qualité de service.

Une seconde phase du programme est également prévue, avec l’installation de 150 stations de base supplémentaires, dans le but de garantir une couverture homogène et performante à l’échelle nationale.

À travers ce vaste chantier, Algérie Télécom réaffirme son engagement à fournir une connectivité de haut niveau à ses clients, tout en contribuant activement au développement économique, à l’innovation et à la transformation digitale de l’Algérie.