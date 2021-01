Algérie Télécom cible de campagne de dénigrement !

Depuis quelques semaines, Algérie Télécom est la cible de publicités mensongères sur les réseaux sociaux. Face à cette situation, l’opérateur public de téléphonie fixe et internet appelle ses clients à faire preuve de prudence et de ‘’visiter’’ seulement les pages officielles d’AT.

Dans une vidéo de 45 secondes, Algérie Télécom sensibilise ses abonnés quant à une campagne de ‘’dénigrement’’ à laquelle il fait face. « Nous avons constaté des centaines de pages sous le nom d’Algérie Télécom. Il s’agit de publications fiancées par des parties inconnues », écrit Algérie Télécom. Une des publications qui a attiré notre attention est celle d’offrir à tous les clients d’Algérie Télécom un cadeau de 40 Go internet et 4000 minutes valables vers tous les réseaux et ce à l’occasion des 30 ans d’Algérie Télécom. Hors que l’opérateur historique a seulement 20 ans d’existence !

En plus des promotions et publicités mensongères, cette campagne a également compté de fausses offres d’emploi comme l’annonce de recrutement de plus de 2.600 postes d’emploi à Algérie Télécom à travers le territoire national dès janvier 2021.

Enfin, l’opérateur public de téléphonie fixe et internet précise qu’il possède des pages officielles sur tous les réseaux sociaux (Facebook, instagram, twitter), qui portent des marques d’authentification officielles des administrateurs de ces pages.