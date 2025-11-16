Algérie Télécom appelle les abonnés à régulariser leurs factures impayées

Algérie Télécom invite les abonnés disposant de factures téléphoniques impayées à régulariser leur situation dans les plus brefs délais, afin d’éviter une suspension temporaire de leur service à compter de ce samedi, indique un communiqué publié jeudi.

L’entreprise rappelle que le règlement peut s’effectuer facilement en ligne, sans numéro de facture ni déplacement, via le service de paiement électronique disponible sur la plateforme dédiée.

Les factures peuvent également être réglées par différents canaux : l’application My Idoom, l’Espace Client, la plateforme nationale de paiement électronique, ainsi que les applications BaridiMob et Wimpay. Les abonnés conservent par ailleurs la possibilité de se rendre dans l’une des agences commerciales d’Algérie Télécom.

Enfin, Algérie Télécom précise que son service client reste disponible pour toute information ou assistance, via ses réseaux sociaux ou en appelant le 12.