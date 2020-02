Cyber-attaques: Algérie Télécom annonce la création de son centre opérationnel de sécurité SOC

Algérie Télécom annonce le lancement d'une nouvelle organisation portant sur la création d'un centre opérationnel de sécurité SOC, dont son activité principale consiste à veiller à la sécurité informatique dans l’ensemble des infrastructures de l'entreprise.

L’organisation du centre opérationnel de sécurité au sein d’Algérie Télécom, s’articule autour de (03) trois principaux aspects à savoir : la réactivité, la proactivité et la qualité de sécurité, en ayant une complète visibilité sur tous les composants des systèmes informatiques d’Algérie Télécom. Des cellules composant ce centre opérationnel de sécurité permettront la détection d’éventuelles attaques et de vulnérabilités sur les applications et les plateformes d’Algérie Télécom et procéder ainsi à leurs prises en charges en temps réel et opportun.

Grâce à la création de ce centre, beaucoup d’entreprises et organes peuvent bénéficier de la sécurité informatique d’Algérie Télécom afin de faire face aux cyber- attaques et d’assurer ainsi la sécurité des technologies de l’information et des communications à leurs propres entreprises.