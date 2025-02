Algérie Télécom accélère le déploiement de la fibre optique à Batna

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation et de digitalisation du réseau téléphonique et Internet, la Direction Opérationnelle des Télécommunications de Batna a récemment achevé plusieurs projets visant à remplacer l’ancien réseau en cuivre par la fibre optique. Cette initiative marque une avancée majeure pour la connectivité dans la région.

À ce jour, six chantiers de modernisation des infrastructures téléphoniques ont été finalisés dans plusieurs quartiers de la wilaya de Batna, notamment la cité des 10 logements et des 80 logements El Minchar, la cité Rahmouni, les 100 logements OPGI à Merouana, les 100 logements derrière le stade des Frères Debbache à Barika, ainsi que Zana Ouled Sebaa et les 200 logements El Hassi Temherit.

En parallèle, 16 autres projets sont en cours de réalisation dans diverses zones, telles que la cité des 30 logements Kalla Hamla 03, la cité des 124 logements LPA, la cité des 440 logements AADL sur la route de Maafa à Ain Touta, ainsi que plusieurs ensembles résidentiels à Fesdis, Merouana et Tazoult. Au total, ces projets couvrent une longueur de 38,11 km et permettront à 12 128 foyers d’accéder à la fibre optique.

Grâce à cette modernisation, les habitants de ces quartiers bénéficieront d’une connexion Internet plus rapide, stable et fiable via la technologie FTTH (Fiber to the Home). Algérie Télécom réaffirme ainsi son engagement à améliorer la qualité de service et à répondre aux besoins croissants en connectivité à haut débit.