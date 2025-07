Algérie Poste a lancé une nouvelle version de la carte Edahabia, désormais valable quatre ans au lieu d’un an, afin de simplifier son utilisation et réduire les démarches de renouvellement. Cette carte modernisée sera attribuée automatiquement aux nouveaux clients et remplacera les anciennes à leur expiration.

Le coût reste accessible, fixé à 350 dinars pour deux ans, avec renouvellement automatique par prélèvement. En plus de ses améliorations fonctionnelles, la carte arbore un design symbolique mettant en valeur le patrimoine algérien.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de modernisation et de digitalisation des services d’Algérie Poste, tout en renforçant l’inclusion financière.