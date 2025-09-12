Algérie Poste met en garde contre de fausses versions de « Baridi Mob »

Algérie Poste a alerté ses clients sur la circulation de liens frauduleux prétendant proposer le téléchargement de son application de paiement électronique « Baridi Mob ». Ces copies falsifiées, diffusées via sites et réseaux sociaux, exposent les utilisateurs à des risques de piratage et de vol de données.

L’établissement rappelle que l’application officielle est disponible uniquement sur Google Play et App Store, et appelle ses clients à la vigilance en évitant toute autre source.



Cet avertissement intervient alors que « Baridi Mob », de plus en plus adoptée en Algérie, devient une cible privilégiée des cybercriminels.