L’établissement rappelle que l’application officielle est disponible uniquement sur Google Play et App Store, et appelle ses clients à la vigilance en évitant toute autre source.
Cet avertissement intervient alors que « Baridi Mob », de plus en plus adoptée en Algérie, devient une cible privilégiée des cybercriminels.
Algérie Poste met en garde contre de fausses versions de « Baridi Mob »
