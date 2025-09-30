Algérie Poste détaille la procédure pour bénéficier du service T@sdik

Algérie Poste a publié mardi un communiqué expliquant les démarches à suivre pour profiter de son nouveau service T@sdik, récemment lancé, qui permet la légalisation des documents officiels destinés à l’étranger.

Selon l’entreprise, les usagers doivent tout d’abord se rendre sur le portail dédié, accessible à l’adresse suivante : https://tasdik.poste.dz. Après avoir rempli le formulaire électronique et consulté les conditions générales, l’inscription est confirmée.

L’étape suivante consiste à imprimer deux exemplaires du bordereau de dépôt, le formulaire correspondant ainsi que le reçu de réception, puis à déposer l’ensemble du dossier, accompagné des documents concernés, dans l’établissement postal choisi lors de l’inscription.

Algérie Poste précise également qu’un timbre fiscal de 20 DA doit être apposé sur chaque document à légaliser.

Pour plus de détails sur ce service, les usagers sont invités à consulter le site du ministère des Affaires étrangères : https://www.mfa.gov.dz/ar/services-for-algerians/service-tsdik