Algérie Poste accorde une seconde chance aux candidats au concours de recrutement 2025

Algérie Poste a annoncé la réouverture exceptionnelle de sa plateforme de recrutement, ce mercredi 30 avril 2025 à partir de midi, pour une durée de 24 heures. Cette mesure vise à permettre aux candidats ayant commis des erreurs ou omissions dans leur dossier de rectifier leurs informations, après que de nombreuses anomalies ont été relevées lors de la vérification.

L’entreprise insiste sur le caractère exceptionnel et non renouvelable de cette démarche, rappelant l’importance de la rigueur et de la précision des données fournies. Les candidats concernés doivent donc agir rapidement via le site officiel : https://careers.poste.dz.

Par ailleurs, Algérie Poste poursuit la deuxième phase de son concours national pour pourvoir 498 postes. Les candidats admissibles recevront leur convocation par SMS, contenant les détails relatifs aux épreuves (date, heure, lieu). Ce concours, conduit en partenariat avec l’ANEM et Emploitic, s’inscrit dans une stratégie de modernisation des services postaux.