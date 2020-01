Algérie: Brahim Boumzar nouveau ministre des TIC

Le bilan de Mme Feraoun n’est pas mauvais. Durant ces quatre dernières années, Mme Feraoun a présidé le lancement de la téléphonie de quatrième génération (4G). Le parc des clients global des services data et voix a atteint 7 180 091 clients à fin 2019. Mme Feraoun a inauguré tout récemment le câble sous-marin à fibre optique Oran-Valence. Un câble qui permettra l'augmentation des capacités nationales en matière de bande-passante et de l'assurance de la pérennité de la connectivité internationale et d'assurer une diversification des points d'atterrissement par le raccordement au réseau espagnol.

Elle a également aidé l’opérateur public Algérie Télécom à renaitre de ses cendres. Il a, en effet, réalisé un bon chiffre d’affaires ces dernières années, alors qu’on évoquait il y a quelque temps l’ouverture de son capital. AT a réussi à sortir de sa crise et séduire à nouveau ses clients avec de nouveaux services et offres promotionnelles alléchantes.

M. Brahim Boumzar devra continuer sur la même cadence pour relever ce secteur d’activité très porteur à l’économie nationale.

