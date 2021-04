Alcatel : le smartphone TCL 20 SE arrive sur le marché

Malgré une rude concurrence, Alcatel résiste et nous revient avec un nouveau Smartphone. Il s’agit de l’Alcatel TCL 20 SE, un mobile d’entrée de gamme.

Annoncé officiellement lors du CES 2021, l’Alcatel TCL 20 SE est doté d’un écran IPS LCD de 6,82 pouces et d’un processeur Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 accompagné par 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne. On retrouve au dos du Smartphone quatre capteurs photo, dont un capteur principal de 16 mégapixels. Pour les selfies, un capteur frontal de 8 mégapixels est logé dans l’écran.

Côté autonomie, le mobile est alimenté par une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide à 18W. Il est disponible en deux coloris : Noir Nuit et Vert Aurore. Ce Smartphone tourne sous Android 11 avec l’interface TCL UI en surcouche.

Alcatel TCL 20 E est disponible en deux coloris : Noir Nuit et Vert Aurore, affiché au prix avoisinant les 150 Euros.