Aïd el-Adha : renforcement du e-paiement pour l’achat des moutons importés sur les marchés de proximité

À l'occasion de l'Aïd el-Adha, les moutons importés seront commercialisés sur des marchés de proximité, avec une priorité donnée à l'utilisation du paiement électronique pour simplifier et sécuriser les transactions, a annoncé jeudi le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche dans un communiqué officiel.

À l’issue d’une réunion de la commission nationale multisectorielle, chargée du suivi de l’importation et de la distribution des moutons, plusieurs mesures ont été arrêtées pour moderniser et encadrer l’opération. Sous la présidence du ministre Youcef Cherfa, il a été décidé que la vente se ferait tout au long du mois de mai dans des marchés désignés par les autorités locales.

Un volet important de cette initiative est l’intégration renforcée du e-paiement. Ainsi, la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR) équipera tous les points de vente d’appareils de paiement électronique, permettant aux citoyens de régler leurs achats via la carte « Edahabia » ou par carte interbancaire. Parallèlement, Algérie Poste mobilisera des bureaux de poste ambulants pour appuyer ces opérations et garantir un accès élargi aux moyens de paiement modernes.

Ce recours massif au e-paiement vise à fluidifier les transactions, réduire l’usage du cash et offrir aux citoyens une expérience d’achat plus sécurisée et plus pratique, notamment dans le cadre des préparatifs de l’Aïd el-Adha.

La réunion a également abordé les aspects logistiques de l’opération, notamment le transfert progressif des moutons depuis les zones de quarantaine vers des centres de regroupement régionaux, afin de faciliter leur distribution sur l’ensemble du territoire national.